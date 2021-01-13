فونت لـ "العربية": مشروعنا سيقنع ميسي.. وأُفضل هالاند على ثنائي باريس

كشف فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن ثقته التامة في أن مشروعه الذي سيقدمه للنادي الكاتالوني في حال فوزه، سيقتنع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء والاستمرار.

وقال فونت في مقابلة مع "العربية" يوم الأربعاء: ميسي بالنسبة لاعب استراتيجي وسنعرض عليه افضل مشروع رياضي، الأمر بالنسبة له ليس مرتبط بالمال، بل هو بحاجة إلى مشروع رياضي ناجح، والبرنامج الذي وضعنا سيقنعه بالبقاء.

وأضاف: نريد أن نتأكد من استمرار العلاقة بين ميسي والنادي، ويمكن بعد ذلك أن يكون واحدا من أفضل سفراء النادي حول العالم، ميسي صرح أنه يريد أن يلعب دورا في النادي مستقبلا، وسنعرض عليه الخطة التي يبقى خلالها لاعبا في السنوات المقبلة وبعد اعتزاله سيكون له دورا في النادي، لأن ما يريده ميسي هو أن يكون هناك مشروع يؤمن به ويمكن أن يحقق له الانتصارات والبطولات، وهناك علاقة قوية بين تشافي وميسي، وأنا أعرف أن الأرجنتيني يؤمن بقدرات تشافي.

ولفت فونت إلى تشافي سيكون حجر الأساس لمشروع الرياضي، موضحا: نرى تشافي حجر الأساس في السنوات القادمة، نريده أن يلعب دورا هاما في السنوات القادمة بصفته مديرا عاما، الآن لدينا المدرب كومان الذي يقوم بعمل جيد، ولكن على قمة هرم المشروع سيكون تشافي.

وأردف: في الحقيقة الجميع يسألني عن اللاعبين، لكن في مشروعنا من سيتخذ قرار التعاقد مع اللاعبين هو من يقود المشروع الرياضي الذي سيتولاه تشافي، أن أحب مبابي ونيمار كلاهما يمتلكان الموهبة، لكنني أعتقد أن هالاند يمكن أن يكون من أكبر المهاجمين في العالم وسيكون رائعا.

وحول خطته مع النادي الكاتالوني، ذكر: على المدى القصير نتطلع لمعالجة المشاكل الحالية وإعادة تمويل الديون التي تبلغ نصف مليار دولار، ولدينا هيكلة للتكلفة والأرباح التي انخفضت بشكل حاد بسبب كورونا، كما لدينا خطة طموحة ومبتكرة للمستقبل وسنرغب في تطوير العديد من المجالات.

وأكد فونت تفائله بالفوز بالانتخابات المقبلة، التي تمنى أن تقام في أسرع وقت رغم قيود كورونا في إسبانيا، مؤكدا عن أنه مشروع يتمثل في الإبداع والابتكار والأفكار الجديدة، وأنه حان الوقت لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل جديد للفريق، والاستمرار في النمو والتوسع على مستوى أكاديميات برشلونة حول العالم.