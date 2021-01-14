الهلال ضد الأهلي في "المحترفين".. تفوق ونتائج "قياسية"

يبحث الهلال عن فوزٍ جديد يوسع به فارق الانتصارات الكبير في المواجهة حينما يحل فيها ضيفاً ثقيلاً على أهلي جدة يوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من الفارق الكبير بالانتصارات والذي يصب لمصلحة الهلال إلا أن مواجهاتهما دائماً ما تحفل بالندية والإثارة.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 سجّل الهلال تفوقاً كاسحاً من خلال مواجهاته أمام الأهلي حيث التقيا في 24 مباراة كان نصيب أزرق العاصمة منها 11 انتصارا مقابل 4 انتصارات للأهلي وتعادلا في 9 مواجهات.

ويملك الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في المواجهات التي وصلت لـ7 مباريات متتالية وكررها مرتين حيث كانت الأولى منذ أول مباراة في دوري المحترفين موسم 2008-2009 وحتى منتصف موسم 2012، حيث فاز في 4 مباريات منها 3 انتصارات متتالية وتعادلا في 3 مباريات.

وكانت الثانية منذ منتصف عام 2016 إلى منتصف الموسم الماضي حيث فاز في 5 مباريات منها 3 مباريات متتالية وتعادلا في مباراتين.

في حين كانت أطول سلسلة عدم خسارة للأهلي في 4 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادلا في مباراتين.

وسجّل الهلال أكبر نتائج مواجهات الكلاسيكو أمام الأهلي في أكثر من مناسبة حيث انتصر 4-صفر في عام 2011، و4-1 في عام 2012، في حين كانت أعلى نتيجة سجلها الأهلي قبل دوري المحترفين وتحديداً في عام 2005 حينما انتصر على الهلال في الرياض 5-1.

ويعتبر السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة اللاعب الوحيد الذي نجح بتسجيل "هاتريك" في مواجهات الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين والذي كان في مواجهتهم عام 2018 والتي فاز فيها الهلال 4-3.