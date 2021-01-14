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"كورونا" يؤجل مباراة أستون فيلا وإيفرتون

أستون فيلا إيفرتون
مباراة سابقة بين أستون فيلا وإيفرتون

"كورونا" يؤجل مباراة أستون فيلا وإيفرتون

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لندن - د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تأجيل مباراة أستون فيلا مع إيفرتون بسبب تزايد حالات الإصابة في صفوف أستون فيلا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكن جرى تأجيلها بعد إصابة العديد من لاعبي أستون فيلا بالعدوى.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تأجيل مباراة أستون فيلا مع توتنهام والتي كان مقررا لها يوم الأربعاء للسبب ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا مع مانشستر سيتي يوم 20 يناير ثم يلاقي بيرنلي في 27 يناير وصولا لملاقاة ساوثهامبتون في 30 من نفس الشهر.

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