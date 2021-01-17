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إصابتان بكورونا في ميلان الإيطالي

ميلان فيورنتينا
ميلان في مباراة ماضية ضد فيورنتينا

إصابتان بكورونا في ميلان الإيطالي

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ميلان - د ب أ

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قال نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد إن لاعبيه التركي هاكان شالهان أوغلو والفرنسي تيو هرنانديز أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

ولعب هذان اللاعبان دورا بارزا في انفراد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي وتفوقه بثلاث نقاط عن أقرب الملاحقين لكنهما لن يشاركا في مباراته يوم الاثنين على أرض كالياري.

وقال ميلان في بيان: يعلن نادي ميلان إصابة هاكان شالهان أوغلو وتيو هرنانديز بفيروس كورونا بعد خضوع جميع أفراد الفريق للفحص يوم السبت. بينما جاءت نتائج بقية النتائج سلبية.

وأضاف البيان: وبناء على ذلك أبلغ النادي السلطات الصحية. ويخضع اللاعبان للحجر الصحي ولم تظهر عليهما أي أعراض.

وأكد البيان أيضا أنه: وحسب الإجراءات المحلية المطبقة، سيتم مراقبة الوضع الصحي لبقية لاعبي الفريق بصورة مستمرة.

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