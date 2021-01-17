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الوحدة الإماراتي يتعاقد مع خربين

خربين
خربين خلال تقديمه بقميص الوحدة الإماراتي

الوحدة الإماراتي يتعاقد مع خربين

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أبوظبي - أ ف ب

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أعلن نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم الأحد تعاقده مع الدولي السوري السابق عمر خربين حتى 2023 بعد فك ارتباطه بالهلال السعودي.

وقال الوحدة في حسابه على "تويتر" إن النادي الإماراتي: تعاقد مع المحترف السوري عمر خربين لمدة موسمين ونصف الموسم.

وسيعود خربين (27 عاما) إلى الدوري الإماراتي بعدما سبق أن لعب للظفرة موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل إلى الهلال.

وكان الهلال أعلن الخميس فك ارتباطه بخربين قبل انتهاء عقده في يونيو 2021.

وفاز خربين مع الهلال بلقب الدوري السعودي ثلاث مرات مواسم 2016-2017 و2017-2018 و2019-2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودية 2018.

وحصل عام 2017 على لقب هدّاف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة ليصبح أول لاعب سوري يفوز بهذا اللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

وكانت بداية اللاعب مع نادي الوحدة الدمشقي (2009-2013)، انتقل بعدها إلى القوة الجوية العراقي (2013-2015)، ثم مواطنه الميناء (2015-2016)، ومنه إلى الظفرة الإماراتي (2016-2017).

وبدأت مسيرته في النادي السعودي عام 2017 على سبيل الإعارة ثم تم التعاقد معه نهائيا في نفس العام، قبل أن تتم إعارته عام 2019 لنادي بيراميدز المصري.

ومثل خربين سوريا في 44 مباراة بين 2012 و2019 سجل خلالها 18 هدفا، قبل إعلان الاتحاد السوري لكرة القدم إيقافه في نوفمبر 2020 عن تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة بسبب خلافات مع المدرب التونسي للمنتخب نبيل معلول.

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