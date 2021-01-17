  • مباشر
اللغة

بايرن ميونخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه فرايبورغ يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد بايرن، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ، في حين تجمد رصيد فرايبورغ، الذي توقفت سلسلة انتصاراته التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وبادر بايرن بالتسجيل عبر نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ليعزز صدارته ترتيب هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا خلال 16 مباراة، بفارق تسعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

بهذا الهدف، تخطى ليفاندوفسكي الرقم القياسي للنجم السابق جيرد مولر، الذي أحرز 20 هدفا بالمسابقة خلال الدور الأول في موسم 1968 – 1969، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدور الأول من بوندسليغا.

وأدرك فرايبورغ التعادل في الدقيقة 62 عن طريق ينز بيترسن، لكن لم يهنأ الفريق الضيف بالتعادل كثيرا، عقب تسجيل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 74.

بهذا الانتصار، أعاد بايرن البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة 2 - 3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنجغلادباخ في المرحلة الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران
135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا! 135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا!

الأكثر قراءة

ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه
اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة! اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة!
وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود
أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية
إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

قبل أن تذهب

إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة
إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة

اكتشف المزيد