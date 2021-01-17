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بيولي: لقب "بطل الشتاء" لا يهمني

بيولي ميلان
بيولي مدرب ميلان

بيولي: لقب "بطل الشتاء" لا يهمني

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ميلان - رويترز

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قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه لا يهتم كثيرا بلقب بطل الشتاء كما حافظ على تفاؤله رغم ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في صفوف لاعبي فريقه.

وينفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي متفوقا بثلاث نقاط على أقرب الملاحقين قبل مباراته المقبلة غدا الاثنين في ضيافة كالياري وسيضمن الاستمرار في الصدارة مع وصول الموسم إلى نقطة المنتصف إذا فشل الجار إنتر ميلان في الفوز على يوفنتوس حامل اللقب في وقت لاحق من يوم الأحد.

ويتناقض وضع ميلان الحالي مع موقفه في مثل هذا الموعد من العام الماضي قبل أن يضيف بعض العناصر إلى صفوفه وينتفض ويحيي آماله في المنافسة على الفوز باللقب لأول مرة منذ 10 أعوام.

وقال بيولي في مؤتمر صحافي: علينا الاستمرار في العمل. لقب بطل الشتاء لا يهم كثيرا. دائما كنت أثق في لاعبي فريقي تماما. اللاعبون الذين انضموا إلينا خلال فترة الانتقالات في يناير 2020 ومنهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لعبوا دورا في غاية الأهمية. لم يكن من السهل تخيل حدوث مثل هذا التحسن لكننا عملنا بكل اهتمام وانتظام. وأنا أعرف أن أمامنا فرصة كبيرة للتحسن لأننا لا نريد النزول من هذا القطار.

وسيخوض فريق بيولي المواجهة في سردينيا بدون لاعبيه التركي هاكان شالهان أوغلو والفرنسي تيو هرنانديز بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال بيولي إن هذين اللاعبين لهما أهمية كبيرة في الفريق لكن: هذا الموسم مختلف بالنسبة للجميع.. حاليا تحدث مثل هذه الأمور.

وعن إمكانية تعاقد ميلان مع المهاجم ماريو مانزوكيتش قال بيولي: لا يمكنني التعليق على لاعبين خارج فريقي.

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