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رونالدو: قمة إيطاليا لن تحسم اللقب.. وإبراهيموفيتش استثنائي

رونالدو البرازيلي
البرازيلي رونالدو

رونالدو: قمة إيطاليا لن تحسم اللقب.. وإبراهيموفيتش استثنائي

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ميلان - رويترز

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كشف البرازيلي رونالدو مهاجم إنتر ميلان السابق أن مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام يوفنتوس لن تكون حاسمة للقب، بينما أبدى الفائز مرتين بكأس العالم إعجابه بالمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.

ويستضيف إنتر صاحب المركز الثاني غريمه يوفنتوس حامل اللقب في قمة إيطاليا في سان سيرو، وإذا خرج بالانتصار سيتقدم بفارق سبع نقاط على الفريق القادم من تورينو الذي يحتل المركز الرابع.

وأظهر فريق المدرب أنطونيو كونتي جديته في إنهاء سيطرة يوفنتوس على اللقب على مدار تسع سنوات، إلى جانب ميلان المتصدر الحالي.

لكن رونالدو، الذي قضى خمس سنوات في إنتر خلال الفترة 1997-2002 ولعب لموسمين مع ميلان في وقت لاحق، قلل من أهمية تأثير مباراة الأحد، وتحدث أيضا عن فرص ميلان.

وقال الهداف البرازيلي لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت": مع تبقي نصف الموسم، فإنه فقط من باب الثقة في النفس ستحدد المباراة مدى جاهزية الفريق للمنافسة على هذا المستوى. إذا كنت تعتقد أن المنافسة ستقتصر بين الفريقين على اللقب، فيجب وضع ميلان في المعادلة أيضا. هذا الموسم استثنائي، وكأنها مباراة نهائية مفاجئة في بطولة. وميلان يفاجئني بسبب كرته الهجومية وسرعته ولاعبيه أصحاب الإمكانات.

وتأثر ميلان بشكل إيجابي بعودة إبراهيموفيتش في يناير 2020 ويتصدر المسابقة بفارق ثلاث نقاط وسيحاول إنهاء انتظاره الذي دام عشر سنوات للتتويج باللقب.

وساهم تألق المهاجم السويدي في نتائج ميلان حيث سجل اللاعب البالغ عمره "39 عاما" عشرة أهداف في سبع مباريات هذا الموسم، وعاد الأسبوع الماضي من غياب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وقال رونالدو : يقول إبراهيموفيتش باستمرار إنه يعتبرني مثله الأعلى، لكني أعتبره حالة استثنائية، وهو مثل رائع في كرة القدم. حتى لو لم أكن تعرضت لكل هذه الإصابات، لم أكن سأستمر في اللعب حتى سن 40 مثله.

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