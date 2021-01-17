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مانشستر يونايتد يتعادل مع ليفربول ويحافظ على صدارته

مانشستر يونايتد وليفربول
من مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليفربول ويحافظ على صدارته

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لندن - د ب أ

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خيم التعادل السلبي على مباراة القمة التي جمعت بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد على ملعب "أنفيلد" في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان حامل اللقب ليفربول الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف، كما أخفق مانشستر يونايتد في استغلال عدد من الفرص التهديفية الحقيقية التي أتيحت أمامه، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويخرج كل من الفريقين بنقطة واحدة.

وحافظ مانشستر يونايتد على انفراده بالصدارة رافعا رصيده إلى 37 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 3 - 1 في وقت سابق.

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