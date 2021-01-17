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هزيمة مذلة لفيورنتينا أمام نابولي

من لقاء نابولي وفيورنتينا

هزيمة مذلة لفيورنتينا أمام نابولي

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روما - د ب أ

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لقن فريق نابولي ضيفه فيورنتينا درسا قاسيا وفاز عليه 6 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام روما صاحب المركز الرابع ومتأخرا بثلاث نقاط عن إنتر ميلان الوصيف، وبفارق ست نقاط عن ميلان المتصدر.

وافتتح لورينزو إنسيني التسجيل لنابولي في الدقيقة الخامسة ثم عاد وسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وتكفل دييغو ديم وهيرفينغ لوزانو وبيوتر زيلينسكي وماتيو بوليتانو بتسجيل الأهداف الأربعة الأخرى لنابولي في الدقائق 36 و38 و45 و89.

وسجل نابولي فوزه الحادي عشر، مقابل تعادل وحيد وخمس هزائم في الوقت الذي خسر فيه فيورنتينا للمرة الثامنة مقابل أربعة انتصارات وستة تعادلات، ليتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

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