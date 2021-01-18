ستونز: لا أتحمل مشاهدة مباريات المنتخب عبر التلفاز

عزز جون ستونز موقعه في قلب دفاع مانشستر سيتي هذا الموسم ويأمل في العودة إلى المستوى الذي يؤهله لاستعادة مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا لكرة القدم بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت.



وشكّل ستونز، الذي لم يلعب مع إنجلترا منذ 2019، ثنائيا قويا مع روبن دياز في دفاع سيتي واستقبل الثنائي هدفا واحدا فقط في عشر مباريات منذ بدء اللعب معا.



وأبلغ ستونز، الذي سجل هدفين في الفوز 4-صفر على كريستال بالاس في الدوري الممتاز يوم الأحد، وسائل إعلام بريطانية أن العودة لتشكيلة المنتخب الإنجليزي ستعني كل شيء.



وأضاف: متابعة المنتخب عبر التلفزيون هو شيء لا يريد أي لاعب فعله. كل ما يمكنني فعله هو خوض سلسلة مباريات ومحاولة الحصول على إعجاب غاريث.



وحظي ستونز بإشادة باعتباره من أبرز المواهب الإنجليزية الواعدة عندما انتقل من إيفرتون إلى سيتي مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني (64.51 مليون دولار) في 2016 لكنه عانى في اللعب بثبات في المستوى ودخول التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا.



وشارك اللاعب البالغ عمره "26 عاما" في 16 مباراة فقط بالدوري الموسم الماضي وقال إنه كان يفرض ضغطا كبيرا على نفسه عندما يحصل على فرصة للعب.



وقال ستونز : عندما كنت أحصل على فرصة، لم أكن أؤدي لأني كنت أضع ضغطا ضخما على نفسي.



ومع غياب جو غوميز مدافع ليفربول فترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، فإنه ستونز قد يعود إلى تشكيلة منتخب إنجلترا عند خوض مباريات في تصفيات كأس العالم في مارس المقبل.