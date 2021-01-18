غريزمان: أنا غاضب ومستاء.. ودفاعنا يتحمل خسارة السوبر

انتقد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة افتقار ناديه للقيادة الدفاعية بعد الخسارة 3-2 أمام أتلتيك بلباو عقب وقت إضافي في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم مساء يوم الأحد.



وسجل غريزمان مرتين ليمنح برشلونة التقدم، لكن بلباو صاحب الفرص الأخطر، فرض سيطرته في الركلات الثابتة حيث سجل هدفا ألغاه الهدف بسبب التسلل وأهدر فرصتين سهلتين لتعزيز التقدم بضربتي رأس في الوقت الإضافي.



وقال غريزمان لمحطة (موفيستار) التلفزيونية: أنا غاضب ومستاء. كل المشاعر السيئة التي يمكن أن تحضر بعد خسارة مباراة نهائية.



وعانى برشلونة في الدفاع خلال الركلات الثابتة في المباريات الكبيرة بالفترة الأخيرة واستقبل الأهداف من ركلات ركنية خلال خروجين محبطين من دوري أبطال أوروبا أمام روما وليفربول.



ويفتقد برشلونة حاليا المدافع صاحب الخبرة جيرار بيكيه الذي من المتوقع أن يبقى غائبا حتى مارس بسبب إصابة في الركبة، ويتأثر الفريق بشدة بابتعاده عن المباريات.



وقال غريزمان: كنا ندرك جيدا أن فريق مارسيلينو يضغط بقوة ويلعب بشكل رائع لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء المؤثرة. دافعنا بشكل سيئ ولم نكن نتواصل في الركلات الثابتة، وتكون التفاصيل الصغيرة مهمة عند الحاجة إلى تشتيت الكرة أو عند الحاجة إلى التقدم ونكون في حاجة إلى صراخ من شخص.



وتعادل بلباو مرتين عن طريق أوسكار دي ماركوس والبديل أسيير بياليبري، قبل أن يحرز إيناكي وليامز هدف الانتصار في الوقت الإضافي.