غوارديولا: نركز على مباراة واحدة

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه سيشرب كأسا من النبيذ للاحتفال بعيد ميلاده يوم الاثنين، لكن ربما يتناول المزيد في نهاية الموسم الجاري إذا حافظ فريقه على مستواه الحالي.



وفاز سيتي 4-صفر على كريستال بالاس يوم الأحد ليستعيد ذكريات نتائجه وانتصاراته الكبيرة عندما كان يمزق شباك المنافسين في موسمين متتاليين حصد فيهما لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتأخر سيتي بنقطتين فقط عن مانشستر يونايتد المتصدر ويملك مباراة واحدة مؤجلة، وإن كان غوارديولا لا يود الحديث عن المنافسة على اللقب خلال الوقت الحالي.



وقال غوارديولا: لا أريد إرسال أي رسائل. مباراة أستون فيلا يوم الأربعاء وتركيزنا ينصب على مباراة واحدة في الوقت الحالي.



وأضاف: منذ عدة أسابيع كنا نتأخر بعدد من النقاط خلف ليفربول، ولقد فزنا ببعض المباريات وهذا ما يجب فعله. الآن سأشرب كأسا من النبيذ ثم سأبدأ التفكير في مواجهة أستون فيلا.



وكال غوارديولا المديح للمدافع ستونز الذي كان يعاني، بسبب الإصابات وتراجع مستواه، ليكون على مستوى التوقعات منذ انضمامه من إيفرتون في 2016.



وقال غوارديولا عن اللاعب البالغ عمره "26 عاما" : إذا كان هناك لاعب واحد يجعلني أشعر بسعادة كبيرة أن كل شيء يسير بشكل جيد فهو جون ستونز. هو يلعب لأنه يستحق ذلك. كان يعاني لأسباب عديدة في الماضي، ويعود الأمر إليه في التغلب على ذلك. إنه لا يرتكب الأخطاء ولقد شكل ثنائيا قويا مع روبن دياز.



وأكد ستونز أن تطور مستواه يعود إلى العمل بجدية وقال: لقد عملت بجديدة كبيرة بشكل يومي في المران وصالة الألعاب الرياضية وكنت أريد أن أكون مستعدا تماما للمشاركة.