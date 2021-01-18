فنربخشة يعلن تعاقده مع أوزيل

قال فنربخشة المنافس في الدوري التركي لكرة القدم يوم الأحد إنه تعاقد مع الألماني مسعود أوزيل، البالغ عمره "32 عاما"، قادما من أرسنال الذي لعب في صفوفه لثمانية أعوام.



وفي وقت سابق قال أوزيل إنه متحمس للعب لفنربخشة وجاهزيته للعب بعد غياب نحو عام عن المشاركة. ولم يلعب أوزيل منذ مارس الماضي واستبعده أرسنال من تشكيلته في بداية الموسم الحالي.



وارتبط اسم اللاعب الألماني بالانتقال إلى فنربخشة ثاني أكثر الأندية التركية حصولا على الألقاب.



وقال فنربخشة في بيان : فريقنا سيجلب مسعود أوزيل إلى اسطنبول لمواصلة تعزيز صفوفنا.

وأشار أوزيل إلى أنه كان يتدرب مع أرسنال خلال فترة ابتعاده عن اللعب. ولم يعلن أرسنال رحيل اللاعب الألماني بعد لكن وسائل إعلام بريطانية قالت يوم السبت إنه توصل لاتفاق لفسخ عقده مع أوزيل الفائز بكأس العالم.



وانتقل أوزيل إلى أرسنال في 2013 في صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت مقابل 42 مليون جنيه أسترليني (57 مليون دولار) قادما من ريال مدريد.



وترك اللاعب الألماني بصمة مع المدرب السابق أرسين فينغر حيث قاد أرسنال لإنهاء غيابه عن الألقاب عندما نال كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.