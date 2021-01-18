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مانشستر سيتي يقسو على كريستال بالاس ويقفز إلى المركز الثاني

مانشستر سيتي كريستال بالاس
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مانشستر سيتي يقسو على كريستال بالاس ويقفز إلى المركز الثاني

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مانشستر - د ب أ

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انتزع مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على كريستال بالاس 4 - صفر يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة بأربعة أهداف نظيفة سجلها جون ستونز (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 27 و68، وإلكاي غاندوغان في الدقيقة 57 ورحيم سترلينج في الدقيقة 88 .

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة ليقفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر يونايتد الذي تعادل اليوم مع حامل اللقب ليفربول سلبيا، وبفارق الأهداف فقط أمام ليستر سيتي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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