أرسنال يعبر نيوكاسل بثلاثية

قاد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ فريقه ارسنال للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3 - صفر يوم الاثنين في المرحلة التاسعة عشر.

وافتتح أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 50 ثم عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 وتكفل المهاجم الشاب بوكايو ساكا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق أرسنال فوزه الثاني على التوالي على نيوكاسل بعد أن أطاح به من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في التاسع من الشهر الجاري.