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إبراهيموفيتش يقود ميلان للانفراد بصدارة الدوري الإيطالي

ميلان
إبراهيموفيتش محتفلا بالهدف الثاني مع فريقه

إبراهيموفيتش يقود ميلان للانفراد بصدارة الدوري الإيطالي

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ميلان - د ب أ

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استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كالياري 2 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وتقدم ميلان عن طريق زالاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة تعرض أليكسيس سالماكرز لاعب ميلان للطرد في الدقيقة 74.

ورفع ميلان رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

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