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برشلونة يفقد ميسي مباراتين للإيقاف

ميسي بلباو
ميسي بعد تدخله على لاعب بلباو

برشلونة يفقد ميسي مباراتين للإيقاف

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برشلونة - د ب أ

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تلقى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف مباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام فريق أتلتيك بلباو يوم الأحد.

وتم تأكيد العقوبة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وتدخل ميسي مع آسيير فيلاليبري في خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني التي خسرها برشلونة. وهذه هي المرة الأولى التي يطرد فيها ميسي في مباراة مع الفريق الكتالوني.

وسيغيب ميسي عن مباراة فريقه المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا أمام مضيفه كورنيا ثم مباراة إلتشي.

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