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تورينو يتخلى عن جيامبالو

جيامبالو
جيامبالو مدرب تورينو السابق

تورينو يتخلى عن جيامبالو

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ميلان - د ب أ

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أعلن نادي تورينو المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين، إقالة مدربه ماركو جيامبالو بعد تراجع الفريق لمثلث الهبوط عقب تعادله سلبيا في مباراته الأخيرة.

وتعادل تورينو سلبيا مع سبيزيا الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء ، والذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد لوكا فينالي لكنه استطاع حصد نقطة ثمينة.

ويحتل تورينو المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة جمعها من انتصارين وسبعة تعادلات وتسع هزائم.

وتردد أن لاعب سابق في تورينو سيتولى المسؤولية خلفا لجيامباولو.

وتولى جيامبالو تدريب تورينو في بداية الموسم بعد أن أقاله ميلان في بداية موسم 2019 - 2020.

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