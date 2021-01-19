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صفقة تاريخية.. نادٍ إسباني يشتري لاعباً بـ "البيتكوين"

اللاعب خلال تقديمه بقميص ناديه الجديد

صفقة تاريخية.. نادٍ إسباني يشتري لاعباً بـ "البيتكوين"

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العربية. نت

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دخل ديفيد بارال، المهاجم السابق لرديف ريال مدريد، تاريخ الانتقالات بعد أن أصبح أول لاعب محترف يتم التوقيع معه عبر عملة البيتكوين.

وتم كشف النقاب عن الصفقة من قبل فريق الدرجة الثالثة الإسباني دوكس إنترناسيونال دي مدريد، المعروف أيضًا باسم إنتر مدريد.

وأوضحت التقارير الصحافية أن التعاقد مع المهاجم جاء بعد أن تعاون النادي مع رعاتهم الجدد لإحداث طفرة في سوق الانتقالات بدون دفع مقابل مادي، وعبر العملة المشفرة، ولم يتم الكشف عن أي رسوم نقل ولم تعترف السلطات بالصفقة حتى الآن.

ووصفت "ديلي ميل" البريطانية الصفقة بالتاريخية في كرة القدم، وقالت: يمكن أن تؤدي إلى تحول في الطريقة المعروفة التي تعمل بها الأندية.

وخاض بارال ، البالغ من العمر "37 عامًا" ، أكثر من 50 مباراة مع الفريق الرديف لريال مدريد ، قبل أن يرتدي قمصان أندية سبورتينغ خيخون وليفانتي وراسينغ سانتاندير.

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