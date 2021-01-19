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فليك يتوقع رحيل ألابا عن بايرن ميونخ

بايرن بواتينع مولر ألابا
ألابا وسط لاعبي بايرن ميونخ

فليك يتوقع رحيل ألابا عن بايرن ميونخ

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ميونخ - د ب أ

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يعتقد هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن لاعب الفريق ديفيد ألابا سيترك النادي، وسط التكهنات الأخيرة التي تحيط بالمدافع النمساوي.

وقال فليك عشية مواجهة أوغسبورغ في الدوري الألماني (بوندسليغا) :الأمل يموت في النهاية ولكن بالطبع أنا أعلم أن الأمور تسير في طريق محدد سيجلب التغيير، شيئا مختلفا للفريق.

وأثنى فليك على ألابا ووصفه بأنه لاعب هام ولكنه قال أيضا إن مثل هذا التغيير قد يساعد الفريق على التطور. وأضاف أنه يتوقع أن يقود قادة النادي بالتعاقد مع بديل مناسب إذا رحل ألابا بالفعل في الصيف عندما ينتهي عقده.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صباح يوم الثلاثاء أن ألابا اجتاز الفحص الطبي ووقع على عقد مدته أربع سنوات مع ريال مدريد.

وتم استبعاد ذلك الأمر سريعا من قبل والد ألابا الذي نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات له يقول فيها إنه لا يوجد شيء تم حسمه، وأن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.

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