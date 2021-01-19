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ميلان يعزز صفوفه بالكرواتي ماندزوكيتش

ماندزوكيتش
ماندزوكيتش بقميص ميلان

ميلان يعزز صفوفه بالكرواتي ماندزوكيتش

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ميلان - د ب أ

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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش .

وذكر ميلان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه تعاقد مع المهاجم الكرواتي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود خيار لتمديد العقد لموسم آخر.

وكان ماندزوكيتش قد فسخ عقده مع الدحيل القطري بالتراضي في يوليو المقبل. وأوضح النادي في بيانه أن ماندزوكيتش سيرتدي القميص رقم 9.

وسبق لماندزوكيتش "35 عاما" أن لعب لأندية مارسونيا ودينامو زغرب وفولفسبورغ الألماني وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والدحيل القطري.

وحقق اللاعب الكرواتي 24 لقبا في مسيرته، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة، فيما حقق تسع بطولات دوري و12 بطولة محلية ما بين بطولات كؤوس وبطولات السوبر، كما أنه يعد ثاني الهدافين في الترتيب التاريخي لمنتخب بلاده بتسجيله 33 هدفا في 89 مباراة.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

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