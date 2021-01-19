والد ألابا ينفي انتقال نجله إلى ريال مدريد

نفى والد الظهير الدولي النمسوي دافيد ألابا الثلاثاء ما تناولته وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية عن توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني للانتقال اليه الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد جورج ألابا الذي يتولى مهمة إدارة شؤون نجله، في تصريح للقناة التلفزيونية الرياضية الألمانية "سبورت1" :لم يُتخذ أي قرار حتى الآن ودافيد لم يوقع بعد مع ريال مدريد.

وكشف : إلى جانب ريال، هناك أيضا أندية أخرى مهتمة، وما يهمه الآن أن يكون مركزا تماما على أدائه مع بايرن.

ويأتي تصريح الوالد ألابا ردا على ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية الإثنين عن توصل اللاعب النمسوي الذي ساهم الموسم الماضي بقيادة العملاق البافاري الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، الى اتفاق مبدئي مع ريال للانتقال إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 11 مليون يورو، وحتى أن الصحيفة أفادت بأن اللاعب أجرى الفحص الطبي الروتيني بوجود طبيب من ريال.

وفي مؤتمره الصحافي الثلاثاء عشية لقاء ضد ألكويانو من الدرجة الثالثة في دور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا، رفض المدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان الحديث عن ما يشاع بشأن ألابا، مضيفا : إنه ليس من لاعبي فريقي، وكمدرب أنا هنا للحديث حصراً عن المباراة، رافضا في الوقت ذاتها التطرق الى ما تتناوله وسائل الإعلام عن احتمال التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي من باريس سان جرمان.

وتصدّر ألابا البالغ من العمر "28 عاما" العناوين في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، بعد رفض العروض التي تقدم بها بايرن من أجل تمديد عقده.

وفي أوائل نوفمبر أقر اللاعب أنه يشعر بـ"الاساءة والخيبة"، بعدما علم بأن بايرن قرر سحب آخر العروض المقدمة له من أجل تمديد عقده بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة.