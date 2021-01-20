الأهلي المصري ينفصل بالتراضي عن جيرالدو

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء انفصاله بالتراضي عن الجناح الأنغولي جيرالدو بعد خروجه من حسابات المدرب بيتسو موسيماني.



وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي لموقع النادي إنه توصل لاتفاق بفسخ عقد اللاعب الأنغوليجيرالدو مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.



وأضاف النادي الفائز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي حيث نال الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا :وقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.



وشكر الأهلي جيرالدو، لاعب منتخب أنغولا، على الفترة التي قضاها في النادي وودع الجناح الأنغولي زملاءه قبل الرحيل.



وكان الأهلي تعاقد مع جيرالدو، الذي يتميز بالسرعة الفائقة، من بريميرو دي أغوستو الأنغولي قرب نهاية ديسمبر 2018، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة وشارك في أغلب الأوقات كلاعب بديل.



وخرج جيرالدو (29 عاما) من تشكيلة الأهلي المحلية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا.