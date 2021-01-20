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بلد الوليد يخرج بنقطة أمام إلتشي

من لقاء بلد الوليد وإلتشي

بلد الوليد يخرج بنقطة أمام إلتشي

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مدريد - د ب أ

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أفلت بلد الوليد من السقوط في فخ الهزيمة على ملعبه وانتزع تعادلا ثمينا ومتأخرا 2 - 2 مع إلتشي يوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة من البطولة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل قادش مع ليفانتي 2 - 2 .

وتقدم إلتشي بهدفين نظيفين في الشوط الأول أحرزهما جوسان بوماريس في الدقيقتين التاسعة و43 وتعادل بلد الوليد بهدفين في الشوط الثاني سجلهما ميتشل وخواكين فيرنانديز في الدقيقتين 71 و89 فيما شهدت الدقيقة 90 طرد روكي ميسا لاعب بلد الوليد.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 19 نقطة في المركزالسادس عشر مقابل 17 نقطة لضيفه إلتشي في المركز الثامن عشر.

وتعادل قادش مغ ليفانتي بهدفين سجلهما ألبرتو بيريا كوروسو وخوان كالا في الدقيقتين الرابعة و28 مقابل هدفين سجلهما روجر مارتي في الدقيقتين الثامنة و11 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن مقابل 22 نقطة لليفانتي في المركز الحادي عشر.

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