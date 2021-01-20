مدرب روما يعلق على فضيحة "التغيير السادس"

كشف باولو فونسيكا مدرب روما إنه لم يكن يدرك شيئا عن أزمة التغيير السادس خلال الخروج من كأس إيطاليا لكرة القدم يوم الثلاثاء أمام سبيتسيا حيث كان مسموحا بإجراء خمسة تغييرات فقط.



وجاء التغيير السادس في الوقت الإضافي عندما أشرك فونسيكا المدافع إيبانيز بدلا من بيدرو لاعب تشيلسي السابق، حيث كان قد أجرى بالفعل خمسة تغييرات خلال مباراة دور الستة عشر في الاستاد الأولمبي.



وخسر روما، الذي تعرض اثنان من لاعبيه للطرد في غضون دقيقتين فقط، بنتيجة 4-2 بعد اللجوء إلى وقت إضافي.



وردا على سؤال حول هذا الخطأ، قال فونسيكا للصحفيين : إذا كانت هناك مشكلة، وأنا في الواقع لا أعرف شيئا عنها، سنناقشها داخليا.



وفي وقت سابق من الموسم، اعتبر روما مهزوما 3-صفر أمام فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني.