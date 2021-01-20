يوفنتوس المتعثر يصطدم بنابولي في السوبر الإيطالي

وسط الكبوة الكبيرة التي يمر بها يوفنتوس في الموسم الحالي ، يأمل فريق السيدة العجوز في تجنب السقوط أمام نابولي يوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الإيطالي خوفا من تفاقم أزمته في الموسم الحالي.

ويلتقي يوفنتوس حامل لقب الدوري فريق نابولي حامل لقب الكأس على لقب السوبر الإيطالي علما بأن سقوط يوفنتوس في هذه المباراة سيكون لطمة قوية جديدة للفريق الذي لم يقدم في الموسم الحالي المستوى الذي كان عليه في المواسم الماضي لتحيط الشكوك بقدرته على الدفاع عن لقب الدوري الذي احتكره في المواسم التسعة الماضية على التوالي.

وتأتي المباراة في توقيت سيئ وصعب ليوفنتوس الذي يترنح في الدوري هذا الموسم بقيادة مديره الفني الجديد أندريا بيرلو الذي اعترف بأزمة فريقه بعد الهزيمة صفر - 2 أمام انتر ميلان أمس الأول الأحد والتي وسعت الفارق بينه وبين ميلان المتصدر إلى عشر نقاط ومع انتر ميلان صاحب المركز السابع إلى سبع نقاط.

وقال بيرلو : تعاملنا مع المباراة كان خاطئا منذ البداية... وعندما نحتاج للحسم في مثل هذه المباريات ، نعاني بشدة.

وأوضح : لم يكن بالإمكان أن نقدم أداء أسوأ من هذا. ولكننا نحتاج الآن لاستعادة الاتزان لأننا سنخوض مباراة في الكأس يوم الأربعاء.

ويحتل يوفنتوس ، المتوج بلقب الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الماضية على التوالي ، المركز الخامس في جدول الدوري وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وكان من المفترض أن يلتقي يوفنتوس في هذه المباراة مع نابولي في الدوري في الثاني من أكتوبر الماضي ولكن المباراة تأجلت وما زالت تبحث عن موعد جديد لإقامتها.

وعلى النقيض من حال يوفنتوس ، يبدو الوضع في نابولي الذي سحق فيورنتينا 6 - صفر أمس الأول الأحد ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بالدوري بفارق الأهداف فقط أمام روما وبفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس.

وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى يوفنتوس ولاعبيه بمن فيهم المهاجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو فيما أفلت لاعبا الوسط النشيطان ويستون مكيني وديان كولوسيفسكي من هذه الانتقادات.

ولكن بيرلو لم يدفع باللاعبين في مباراة انتر إلا في وسط الشوط الثاني لينال المدرب الشاب تقييما سيئا من صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الرياضية.

وركزت الصحيفة في صفحتها الأولى على نجاح انتر ، ولكنها أشارت أيضا إلى اللاعب لورنزو إنسيني نجم نابولي وهدفيه في مرمى فيورنتينا.

ويأمل نابولي الآن في نقل نجاحه بالدوري إلى مباراته في كأس السوبر الإيطالي والتي ستكون مواجهة مكررة لنهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي ، والتي فاز فيها على يوفنتوس بركلات الترجيح في يونيو الماضي.

ويصطدم جينارو غاتوزو المدير الفني لنابولي في مباراة الغد بزميله السابق بيرلو.

وقال غاتوزو : أظهرنا عقلية جيدة وعملنا بجدية. أشعر بالسعادة لطريقة اللعب التي قدمها الفريق في المباراة. رأيت عقلية وقوة وتضحية.

ويتطلع جاتوزو لاستعادة اللياقة المعهودة لمهاجمه درايس ميرتنز ولكنه سيفتقد جهود لاعبيه فيكتور أوسيمين وفابيان رويز بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

كما سيحرم وباء كورونا يوفنتوس من جهود لاعبيه أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وماتياس دي ليخت.