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أسطورة ليفربول لـ "العربية": صلاح زاد شعبية النادي.. ولن يرحل

أسطورة ليفربول لـ "العربية": صلاح زاد شعبية النادي.. ولن يرحل

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دبي - وحيد رزق المصري

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كشف إيان راش، أسطورة نادي ليفربول، أن محمد صلاح ساهم في زيادة شعبية النادي الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ثقته في استمرار الدولي المصري مع الفريق بالمواسم القادمة، وذلك حتى يصبح من الأساطير.

وقال هداف ليفربول في مقابلة مع "العربية": تواجد محمد صلاح وساديو ماني ساعد في زيادة قوة العلامة التجارية للنادي، وزاد شعبية الفريق في منطقة الشرق الأوسط.

وحول مستقبل صلاح مع ليفربول، ذكر: لا أظن أن هذا الموسم سيكون الأخير لصلاح مع النادي، أتوقع استمراره لأربعة أو خمسة أعوام مقبلة ليصبح واحدا من أساطير النادي، وذلك في حال بقائه مع ليفربول لفترة طويلة.

وأضاف: صلاح لاعب من طراز عالمي، والجميع في ليفربول يرغب في استمراره، خاصة الجماهير، وأظن أنه أيضا يحب النادي.

وعلق راش على اللقطات التي أظهرت غضب صلاح وماني من استبدالهما في مباريات ماضية، قائلا: أنا أشعر بالقلق إن لم يظهر صلاح أو ماني الامتعاض من استبداله في المباراة، لأن ذلك يؤكد رغبتهما بتقديم المزيد في اللقاء وتسجيل أهداف عديدة، لو كنت مكانهما في الميدان لفعلت ذات الشيء.

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