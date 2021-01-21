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بارما يكمل تعاقده مع مدافع ميلان

كونتي في مباراة ماضية وفي الصورة رونالدو مهاجم يوفنتوس

بارما يكمل تعاقده مع مدافع ميلان

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روما - رويترز

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أعلن نادي بارما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه ضم إلى صفوفه أندريا كونتي مدافع المنافس ميلان بناء على عقد يستمر حتى يونيو 2025.

وفي البداية سينتقل كونتي (26 عاما) وهو إيطالي إلى بارما على سبيل الإعارة قبل أن يصبح الانتقال دائما في نهاية الموسم الحالي.

وقال بارما في بيان: يسر نادي بارما الإعلان عن انضمام أندريا كونتي إلى صفوفه قادما من ميلان بناء على عقد إعارة يستمر حتى 30 يونيو 2021.

وأضاف البيان: هناك التزام بشراء اللاعب في نهاية عقد الإعارة. وبالفعل اتفق النادي واللاعب على تفاصيل العقد الذي سيستمر بمقتضاه اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2025.

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