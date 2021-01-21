بوغبا: هدف الفوز كان جميلاً

وصف بول بوغبا هدف الفوز الذي أحرزه في مرمى فولهام ليقود مانشستر يونايتد للعودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء بالجميل.

وسدد لاعب الوسط الفرنسي، المنضم في صفقة قياسية ليونايتد وبدأ أخيرا في تقديم أداء قوي ليثبت أنه قوة لا يستهان بها، كرة قوية في مرمى ألفونس أريولا في الدقيقة 65 ليمنح يونايتد الفوز 2-1.

وللمرة الثانية خلال هذا الأسبوع يحرز بوغبا هدف فوز يونايتد إذ سبق له تسجيل الهدف الوحيد في مرمى بيرنلي يوم السبت الماضي ليقود فريقه للقمة للمرة الأولى هذا الموسم. لكن هدف الأربعاء كان أجمل وأعاد يونايتد فوق ليستر سيتي ومانشستر سيتي برصيد 40 نقطة من 19 مباراة.

وقال بوغبا عن هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم : كان جميلا. عندما تساير غريزتك فلا تفكر وفي بعض الأحيان تسير الأمور على ما يرام وهذا ما حدث. كانت قدمي اليسرى لذا حاولت التسديد بها وعدم التفكير كثيرا. شاهدت الحارس وحاولت التسديد في هذه الزاوية وسارت بشكل رائع حقا.

وبينما سيخطف بوغبا البالغ عمره "27 عاما" الأنظار كان يونايتد مثيرا للإعجاب بعدما تعافى من تأخره بعد خمس دقائق بهدف أديمولا لوكمان.

وأدرك إدينسون كافاني التعادل محرزا هدفه الرابع مع النادي وكلها خارج ملعبه بينما كان برونو فرنانديز كالعادة هو حجر أساس أخطر هجمات يونايتد. وهذا هو الفوز الثامن ليونايتد خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم منها سبع مرات بعد التأخر في النتيجة.

وقال بوغبا: الأمر لا يتعلق بي فقط. لا يهم اللعب في الناحية اليسرى أو اليمنى طالما ألعب وأعلم أنني أحظى بثقة زملائي. عندما أكون على أرض الملعب أريد فقط تحقيق الفوز.