  • مباشر
اللغة

بوغبا: هدف الفوز كان جميلاً

مانشستر يونايتد
بوغبا محتفلاً بهدفه

بوغبا: هدف الفوز كان جميلاً

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

وصف بول بوغبا هدف الفوز الذي أحرزه في مرمى فولهام ليقود مانشستر يونايتد للعودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء بالجميل.

وسدد لاعب الوسط الفرنسي، المنضم في صفقة قياسية ليونايتد وبدأ أخيرا في تقديم أداء قوي ليثبت أنه قوة لا يستهان بها، كرة قوية في مرمى ألفونس أريولا في الدقيقة 65 ليمنح يونايتد الفوز 2-1.

وللمرة الثانية خلال هذا الأسبوع يحرز بوغبا هدف فوز يونايتد إذ سبق له تسجيل الهدف الوحيد في مرمى بيرنلي يوم السبت الماضي ليقود فريقه للقمة للمرة الأولى هذا الموسم. لكن هدف الأربعاء كان أجمل وأعاد يونايتد فوق ليستر سيتي ومانشستر سيتي برصيد 40 نقطة من 19 مباراة.

وقال بوغبا عن هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم : كان جميلا. عندما تساير غريزتك فلا تفكر وفي بعض الأحيان تسير الأمور على ما يرام وهذا ما حدث. كانت قدمي اليسرى لذا حاولت التسديد بها وعدم التفكير كثيرا. شاهدت الحارس وحاولت التسديد في هذه الزاوية وسارت بشكل رائع حقا.

وبينما سيخطف بوغبا البالغ عمره "27 عاما" الأنظار كان يونايتد مثيرا للإعجاب بعدما تعافى من تأخره بعد خمس دقائق بهدف أديمولا لوكمان.

وأدرك إدينسون كافاني التعادل محرزا هدفه الرابع مع النادي وكلها خارج ملعبه بينما كان برونو فرنانديز كالعادة هو حجر أساس أخطر هجمات يونايتد. وهذا هو الفوز الثامن ليونايتد خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم منها سبع مرات بعد التأخر في النتيجة.

وقال بوغبا: الأمر لا يتعلق بي فقط. لا يهم اللعب في الناحية اليسرى أو اليمنى طالما ألعب وأعلم أنني أحظى بثقة زملائي. عندما أكون على أرض الملعب أريد فقط تحقيق الفوز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان
أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي

الأكثر قراءة

بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض
شاهد شاهد "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا
تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟
في أول يوم ..إدارة بايدن تطلب من الجراح آدمز الاستقالة فورا  في أول يوم ..إدارة بايدن تطلب من الجراح آدمز الاستقالة فورا 

قبل أن تذهب

تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل
تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل

اكتشف المزيد