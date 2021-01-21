زيدان عقب "فضيحة" كأس الملك: الخسارة ليست محرجة

وصف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خروج فريقه من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق ديبورتيفو ألكويانو، المنافس بالدرجة الثالثة، باللحظة الصعبة.

وودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء عقب خسارته أمام ألكويانو 1 - 2 في دور الـ32 من المسابقة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء : بذلنا ما في وسعنا، وقدم اللاعبون كل شيء في الملعب. اتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثاني، وعندما تفشل في استغلال الفرص رأينا ما يمكن أن يحدث. كانت مباراة مختلفة، وعانينا كثيرا.

وأضاف :إنها لحظة صعبة لأننا ودعنا بطولة كأس ملك إسبانيا. كان ينبغي علينا أن نفعل شيئا آخر ولكننا لم نفعله.

وأضاف :أنا المدرب وأتحمل المسؤولية، سأتقبل هذا. جرب اللاعبون كل شيء ولو كنا تمكنا من تسجيل الهدف لتغير مسار المباراة تماما. حارس مرمى الفريق المنافس تصدى لكرتين أو ثلاث بشكل رائع، الهدف الثاني استعصى علينا والآن ودعنا البطولة.

وأكد :هذه هي كرة القدم. كنا نلعب أمام فريق من الدرجة الثالثة وكان ينبغي علينا أن نفوز بالمباراة. هذا ليس محرجا أو أي شيء من هذا القبيل. هذه أشياء تحدث في مسيرة لاعبي كرة القدم، وأتحمل المسؤولية. سنواصل العمل بقوة. علينا أن نعبر هذه الهزيمة مثلما فعلنا في السابق، وسنفعله مجددا.

وأضاف :إنه يوم مؤلم آخر لأننا لا نحب الخسارة خاصة للاعبين، فهم يريدون الفوز. لن نصاب بالجنون، يجب أن نفكر وأن نعمل بقوة.

وأردف :أعتقد أن اللاعبين يثقون بي، ولكن يجب أن تسألهم. لم نقم بالعديد من الأشياء الجيدة مؤخرا، ولكننا قمنا ببعض الأشياء الجيدة هذا الموسم. مازلنا ننافس على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا. يجب أن نحافظ على تركيزنا لأنه مازال بإمكاننا الفوز بألقاب.