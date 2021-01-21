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مانشستر سيتي يجتاز أستون فيلا ويتصدر الدوري الإنجليزي

من لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا

مانشستر سيتي يجتاز أستون فيلا ويتصدر الدوري الإنجليزي

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لندن - د ب أ

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اعتلى مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه أستون فيلا يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للمسابقة.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حافظ على انتفاضته في البطولة، بتحقيق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، الذي ربما ينفرد بالصدارة حال فوزه على مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، ومازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 79، ليحرز نجمه البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الأول، فيما تكفل الألماني إيلكاي غاندوغان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ومازالت الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي للانفراد بالصدارة بصورة دائما، لاسيما وأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

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