أرتيتا عن غياب أوباميانغ: لديه مسألة شخصية

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه ليس متأكدا من جاهزية القائد بيير إيمريك أوباميانغ لمواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء مع انشغال مهاجم الغابون بمسألة شخصية.

وغاب أوباميانغ عن خسارة أرسنال 1-صفر أمام ساوثامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت وهي نتيجة أطاحت بحامل اللقب من البطولة. وقال أرتيتا إن المهاجم البالغ من العمر "31 عاما" انسحب من التشكيلة قبل ساعات قليلة على المباراة.

وأبلغ أرتيتا موقع أرسنال على الإنترنت قبل المواجهة التي تقام باستاد سانت ماريز : لديه مسألة شخصية في الساعات القليلة الماضية وتعين علينا إعادته للديار.

وردا على سؤال عما إذا كان أوباميانغ سيكون جاهزا لمواجهة ساوثامبتون في الدوري، قال أرتيتا : لا أدري. عليه التعامل مع هذه المسألة ويرى كيف ستتطور. نحن هنا لمساندته وهو بحاجة لأخذ الوقت الذي يريده لأنها أولوية في هذه اللحظة.

ووقع أوباميانغ عقدا جديدا لثلاث سنوات مع أرسنال في سبتمبر بعد أن قاده لإحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، ليضع حدا إلى التكهنات حول رحيله عن النادي اللندني.

وقال الإسباني أرتيتا إنه شعر بخيبة أمل من خروج فريقه من الكأس بعد أن سجل غابرييل هدفا في مرماه في الشوط الأول.

وأضاف أرتيتا: أردنا الاستمرار في البطولة. كنا نحلم بالفوز بها مرة أخرى لكن الحلم انتهى. أنا محبط من الطريقة التي استقبلنا بها الهدف في منطقة ندرك أننا لا يجب أن نفعل فيها ذلك ومنحنا التقدم إلى المنافس.

وتابع: لا يمكنني أن أعيب في الجهد الذي بذله اللاعبون والطريقة التي حاولوا بها وطريقة تطورهم خلال المباراة ومحاولتهم تسجيل هدف في الشوط الثاني.