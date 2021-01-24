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أوساسونا يعود للانتصارات بثلاثية في غرناطة

من لقاء أوساسونا وغرناطة

أوساسونا يعود للانتصارات بثلاثية في غرناطة

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مدريد - د ب أ

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انتزع أوساسونا انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم منذ ثلاثة أشهر، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - 1 على ضيفه غرناطة يوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أوساسونا إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 28 نقطة في المركز السابع.

وبادر أوساسونا بالتسجيل عبر لاعبه الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 27، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 49.

أشعل غرناطة المباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه الكولومبي لويس سواريز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50، لكن جون مونكايولا قضى على آمال الفريق الأندلسي في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لأوساسونا في الدقيقة 86.

وأنهى أوساسونا اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني فاكوندو رونكاليا في الدقيقة 88 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

يأتي هذا الفوز ليعيد البسمة من جديد على وجوه جماهير أوساسونا التي شعرت بالإحباط من تراجع نتائج الفريق في المسابقة، حيث لم يحقق أي انتصار منذ تغلبه 1 صفر على ضيفه أتلتيك بلباو في 24 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة السابعة للبطولة.

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