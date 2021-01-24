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في غياب ميسي.. دي يونغ يتألق ويقود برشلونة لاجتياز إلتشي

دي يونغ
دي يونغ خلال لقاء برشلونة وإلتشي

في غياب ميسي.. دي يونغ يتألق ويقود برشلونة لاجتياز إلتشي

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مدريد - د ب أ

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أحرز النجم الهولندي فرينكي دي يونغ هدفا وقام بصناعة آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحقيق فوز ثمين ومستحق 2 - صفر على مضيفه إلتشي يوم الأحد في المرحلة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل برشلونة صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، ليتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يستضيف فالنسيا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، بالإضافة لامتلاكه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي غياب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن اللقاء بسبب الإيقاف، تقمص دي يونغ دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الأول للفريق الكاتالوني في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الهدف الثاني لـ(البديل) ريكي بويغ في الدقيقة 89.

يأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان لبرشلونة عقب إخفاقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، بخسارته 2 - 3 أمام أتلتيك بلباو في نهائي المسابقة يوم الأحد الماضي.

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