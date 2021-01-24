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نجم توتنهام يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج

سون هيونغ مين
سون هيونغ مين قائد منتخب كوريا الجنوبية

نجم توتنهام يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج

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كوالالمبور - د ب أ

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فاز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط عبر تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

وتقدم الجائزة للاعب صاحب المستوى الأفضل بين المحترفين خارج القارة، وذلك على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي نال سون هذه الجائزة بعد تفوقه على الإيراني مهدي تاريمي صاحب المركز الثاني، والعراقي علي عدنان الذي جاء ثالثاً.

وكان سون فاز ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، ثم تألق مجددا خلال عام 2020، بعدما سجل 22 هدفا مع نادي توتنهام.

وحصل سون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد مثل كوريا الجنوبية في المباراتين الوديتين أمام المكسيك وقطر.

وتشكل هذه الجائزة إضافة لقائمة إنجازات سون التي تتضمن أيضاً حصوله على جائزة أفضل لاعب في توتنهام بموسم 2019-2020، وأفضل لاعب في كوريا الجنوبية 2020، وكذلك الفوز بجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لصاحب أفضل هدف.

وحصل سون هيونغ مين على 03ر25 نقطة يليه معدي تاريمي (ريو آفي-إيران) بحصوله على 19.34 نقطة ثم علي عدنان (أرسنال-أستراليا) بحصوله على 18.56 نقطة يليه نيكيتا روكافيتشيا (ماكابي حيفا-أستراليا) بحصوله على 39ر17 نقطة ثم سردار أزمون (زينيت-إيران) بحصوله على 12.88 نقطة.

وتم تحديد الفائزين بجوائز خيارات الجمهور بعد مشاركة مئات الآلاف من قراء الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب أصوات الخبارء المستقلين، وهم مايكا تشيرش ووائل جابر وروشن راي. وتم تخصيص نسبة 60% لزوار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و40% للخبراء.

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