  • مباشر
اللغة

أتلتيكو مدريد يعاقب فالنسيا بثلاثية

أتلتيكو مدريد فالنسيا
أتلتيكو مدريد فالنسيا

أتلتيكو مدريد يعاقب فالنسيا بثلاثية

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اجتاز أتلتيكو مدريد إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - 1 على ضيفه فالنسيا يوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

وبعدما واصل انتفاضته بتحقيق انتصاره السابع على التوالي في البطولة، عزز أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2013 - 2014، صدارته ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي لعب 19 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل أربعة انتصارات وثمانية تعادلات، عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

جاءت المبادرة من جانب فالنسيا، الذي افتتح التسجيل عن طريق الصربي يوروش راتشيتش في الدقيقة 11، لكن النجم البرتغالي جواو فيليكس سرعان ما منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 23.

أضاف الهداف الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 54، فيما تكفل آنخيل كوريا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 72.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة "القذافي" للجنايات بمصر
رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة

الأكثر قراءة

ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة "القذافي" للجنايات بمصر
الصحة العالمية تكرر: هذه سبل الوقاية الوحيدة من كورونا وتحوراته! الصحة العالمية تكرر: هذه سبل الوقاية الوحيدة من كورونا وتحوراته!
تغييب صور بشار الأسد وأبيه عن أكبر ورقة نقدية في سوريا تغييب صور بشار الأسد وأبيه عن أكبر ورقة نقدية في سوريا
تعرف على مكونات مقام إبراهيم في المسجد الحرام تعرف على مكونات مقام إبراهيم في المسجد الحرام
6 إعدادات يجب ضبطها في واتساب لحماية خصوصيتك 6 إعدادات يجب ضبطها في واتساب لحماية خصوصيتك
محمد بن سلمان: مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات لـ4 تريليونات ريال حتى 2025 محمد بن سلمان: مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات لـ4 تريليونات ريال حتى 2025

قبل أن تذهب

7 نساء في حياة لاري كينغ و30 ألف مقابلة
7 نساء في حياة لاري كينغ و30 ألف مقابلة

اكتشف المزيد