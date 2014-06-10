أهم مشاكل البرازيل قبل إنطلاق المونديال ..

تعيش ولاية الامازون منذ ثلاثة اسابيع حالة طوارئ بسبب فيضان نهر " ريو نيغرو " على الرغم من تأكيدات السلطات البرازيلية بأن المياه لن تصل الى ملعب ارينا امازونيا الذي سيتسضيف اربع مباريات ، الا ان الصور من ماناوس عاصمة الولاية لا تبشر بالخير .

المواطنون في قلب المدينة يتنقلون مستخدمين الممرات الخاصة المعدة لهذا الغرض و المشيدة على ارتفاع تقريبا مترين عن سطح الارض مستوى المياه ليس كبيرا لكنها تغطي الارض و قد اضطرت السلطات لاخلاء المناطق الفقيرة في مناطق الاطراف .

ثاني اهم المشاكل التي تواجها البرزيل هي عدم اكتمال بناء ملعب كورينيثيانز و يعترف المنظمون انهم لم يستطيعوا حتى الان اجراء الاختبارات اللازمة للملعب لكن هذا لا ينفي حالة التفاؤل التي تسودهم . بداية لابد من الاشارة الى انه تم اجراء مباريات تجريبية على الملعب الاولى مباراة مخرمي مورينثيانز و الثانية مبارة ضمن بطولة الدوري جمعت كورينثيانز وفيغيرينسي .. لكن و في كلا المباراتين لم نشهد مدرجات ممتلئة و السبب ليس في عدم اقبال الجماهير على المباراة بل في عدم اكتمال انشاء جزء من المدرجات . الاحد الماضي اقيمت المباراة التجريبية الثالثة على الملعب ولم يصل عدد الجماهير الى 20 الف متفرج ..سلطات الاطفاء و الدفاع المدني منعت بيع التذاكر لمدرجات الجهة العلوية من المدرج الشمالي ..

ملعب بايشادا في قرطبه و الذي سيخوض عليه المنتخب الروسي مبارياته يظل مصدر القلق الاكبر يالنسبة للفيفا و قد يصدر قرار باستبعاده من قائمة ملاعب البطولة في اي لحظة .. الاعمال لازالت قائمة حول الملعب وبعض منشأته لازالت في طور الانشاء ..المباراة التجريبية بكل الاحول اقيمت على الملعب بحضور 30 الف متفرج بعد ان تم تركيب كراسي الملعب في الايام الاولى من الشهر الجاري ..

الى جانب المظاهرات والاحتجاجات تصارع البرازيل وتسابق الزمن من اجل تنظيم بطولة لن يكتمل نجاحها الا بتتويج السيليساو ..

نقلا عن صحيفة سوفيتسكي سبورت الروسية ..

