دييغو كوستا ليس خائنا يا سكولاري !!

بعد وصولي الى البرازيل ومنذ يومين لم انقطع عن قراءة الصحف البرازيلية وشد انتباهي مقال في صحيفة "اوغلوبو" وهو الاكثر انتشارا في البرازيل يتحدث عن دييغو كوستا ويصف هذا اللاعب بالخيانة.



واستشهدت الصحيفة بتصريح اطلقه فيليبي سكولاري مدرب منتخب السامبا يصف فيه كوستا بالخائن والمتنكر لوطنه

صحيفة فولها دي ريو وهي ايضا من اكبر الصحف هنا في البرازيل تبنت نظرية الخيانة وشعرت بان هناك هجوما مبطن علي اسبانيا التي منحت الجنسسية لكوستا الذي ينحدر من اصول برازيلية.



وبدون تردد طلبت الظهور في القناة الرياضة لاوغلوبو لكي ارد على هذه الاتهامات وكان لي ما طلبت وبدون شعور اصبحت محاميا لبلدي اسبانيا وقلت بان كوستا هو الذي اختار الدفاع عن الوان اسبانيا ولم يضغط عليه احد وربما شعر اللاعب بانه لا مكان له في منتخب السامبا مثله مثل عشرات اللاعبين البرزيليين الذين اختاروا الوان اخرى للدفاع عن الوانها.



لكن الذي اثار استغرابي هو موقف فيليبي سكولاري هل نسي هذا المدرب بانه اختار في يوم من الايام الدفاع عن الوان البرتغال ولعب ضد بلاده

الا يجوز ان نصفه بالخائن . واتساءل من هو الخائن وكنت سعيدا بان اغلبية الصحفيين في قناة اوغلوبو تعاطفوا معي واعتبروا رايي سليما !!

