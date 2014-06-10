زوجات اللاعبين في المونديال : سلاح ذو حدين !!

تواجد زوجات اللاعبين في المونديال الى جوار ازواجهن موضة ابتدعها الفرنسيون الا انها اصبحت تقليدا مميزا لبعض المنتخبات الاوروبية الاخرى

في الفين وستة بكاس العالم بالمانيا كشفت التجربة نجاحها عندما بلغ الديوك المباراة النهائية

واسمتمتع اللاعبون الفرنسيون بوجود عائلاتهم الى جانبهم طوال شهر المونديال ولم يختلف اثنان على ان هذا التواجد تسبب في توازن نفساني للاعبين

الا ان هذه الظاهرة تحولت الى سلاح ذو حدين في مونديال جنوب افريقيا

واصبح التقليد المميز ظاهرة غير صحية , اللاعبون فقدوا توازنهم وقدموا كاس عالم كارثية اعادت للاذهان كارثة كاس العالم في اليابان والتي هزم فيها منتخب الديوك حامل اللقب في مباراة الافتتاح امام السنغال

وطالت الانتقادات اللاعبين ومن سمح لهم باصطحاب زوجاتهم وعائلاتهم الى كاس العالم

والواقع ان حضور الزوجات كان دائما وابدا حافزا نفسانيا وعنصر توازن لجميع اللاعبين واذا خانتهم اقدامهم فان

الزوجات لا يتحملن مسؤولية هذا الاخفاق

ونحن لا نتفق مع الذين يجعلون من حضور الزوجات وعائلات الاعبين شماعة لتبرير الاخفاق

لان اللاعبين عندما يدخلون الملعب وتبدا المباراة يرمون كل شيىء وراءهم وتفكيرهم ينصب على المباراة ونعتقد ان وجود زوجاتهم وعائلاتهم في المدرجات يعطيهم حوافز قوية للابداع واللعب بروح قتالية...

لنرى هذه المرة كيف ستسير الامور في ربوع البرازيل ..ويكفي ان فرنسا ابتدعت هذه التقليعة ...

