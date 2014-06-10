هل يصمد بلاتر تحت ضغط الاحتجاجات وسخط الشارع البرازيلي ؟

مؤشرات غير مطمئنة قبل ايام قليلة من انطلاق المونديال

ان ما يحدث في شوارع مدينة ساو باولو المترامية الاطراف هذه الايام يبعث على القلق

الحكومة البرازيلية قد لا تفي بتعهداتها تجاه النقابات العمالية وخاصة نقابات النقل التي هددت بشل الحركة يوم افتتاح المونديال في حال عدم الاستجابة لمطالبها المادية والمتمثلة في اعلان الزيادات

وقد تتعرض المدينة فعلا للشلل عندما تتوقف الباصات ومترو الانفاق التي تصل الى ملعب مباراة الافتتاح

لاول مرة منذ رئاسته الفيفا يجد جوزيف بلاتر نفسه في ورطة حقيقية

وصلاحياته الواسعة هذه المرة سوف لن تخدمه لان الخلاف هو بين الحكومة والشارع البرازيلي ومجموعات الضغط والنقابات ولا يمكن لبلاتر ان يتدخل ولا يمكن له ان يصدر قرارات رادعة كما اعتاد وهو يجلس وراء مكتبه في زيوريخ بشارع "فيفا شتراسي "

غليان الشارع البرازيلي اثار مخاوف بلاتر هذه المرة وكانت التداعيات واضحة وانعكست على نظام الحراسة لرئيس الفيفا حيث قررت السلطات البرازيلية مضافعة فريق الحراسة الذي سيتولى تامين الحماية لبلاتر خلال المونديال

وهذا لم يحدث من قبل وحتي في اسوا الحالات في جنوب افريقيا

اقامة المونديال في البرازيل يؤكد انه من قبيل التحدي الخاص فهل سيصمد جوزيف بلاتر امام هذه الضغوطات في وقت يواجه فيه الفيفا اتهامات بالفساد وفي وقت اصبح يطالب فيه الكل فتح الملفات

والسؤال هل سبقى بلاتر مكتوف الايدي تجاه عملية لوي الذراع بين الحكومة والنقابات والمنظمات المدنية الغاضبة من ارتفاع المعيشة وتدهور الوضع الاجتماعي ؟







*نقلاً عن لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية