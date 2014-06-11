كأس العالم أكثر من مجرد بطولة يتنافس فيها 32 منتخباً وتختتم بتتويج البطل ثم ينساها العالم بحلوها ومرها.

هذه التظاهرة ذات أبعاد ثلاثية أنا شخصيا اكتشفت هذه الأبعاد في البرازيل عندما وصلت إلى هنا، واكتشفت العلاقة المتينة بين الطبيعة الخلابة التي تتميز بها قارة البرازيل وتنوع الثقافات وكرة القدم التي تعتبر الديانة الثانية في البرازيل بعد المسيحية.

الكل ينتظر انطلاق هذا الحدث لكن هناك بعض المنغصات التي قد تهدد المونديال بدءا بالوضع الاجتماعي الذي تعيشه البرازيل وهو متفجر تماما مثل ما هو موجود في البلدان التي تعاني من الفقر ومرورا بضغط الشارع والاحتجاجات ووصولا الى غلاء المعيشة.

صحيح أن المونديال سيسجل غياب عدد من النجوم بداعي الإصابة في اللحظة الأخيرة لكن الصحيح أن العالم ينتظر الإبداع من نجوم آخرين مثل نيمار وميسي ورونالدو وسواريز وغيرهم.

لكنّ هناك تخوفا من أن لا يقدم هؤلاء النجوم الإبداع المنتظر بسبب الإرهاق الذي يعانون منه، والكل يعرف أن هؤلاء النجوم عصرتهم أنديتهم بحكم المسابقات الأوروبية والدوريات المحلية.

نتمنى أن لا يشكل هؤلاء صدمة لعشاق الكرة في العالم، فكم من نجم خذل عشاقه ولم يقدم شيئا؟، كما أثبتت التجربة، لكننا ننتظر الإبداع والإبداع الكروي سوف ينسي الجماهير ضغط الحياة الاجتماعية اليومي ويدخل الترفيه على النفس وهذه هي فلسفة كرة القدم ورسالتها.

