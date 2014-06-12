التفاؤل بمعسكر السامبا

قبل سويعات من انطلاق المونديال وعلى بعد ساعات قليلة من مباراتنا مع كرواتيا انتشر التفاؤل في معسكر السامبا، وذلك لسببين الأول هو تماثل داني ألفيش من الإصابة وتأكد مشاركته، والثاني تمثل في تبدد المخاوف حول نيمار وإصابته وسيكون نيمار ورقتنا الرابحة.

مما زاد من تفاؤلنا الروح التي أبداها المدرب سكولاري، حيث كان هادئا ومبتسما وواثقا، والثقة أكثر الأشياء التي يجب أن نتسلح بها ونحن نلعب على أرضنا ونتحدى كل المنافسين.

إلا أنه لدي تحفظ بخصوص المنظومة التكتيكية لسكولاري من خلال آخر مران.

وملاحظتي تتعلق بوضع راميريز مكان ويليام والكثيرون لا يتفقون مع هذا الخيار التكتيكي.

لان ويليان هو الورقة الرابحة المنتظرة

أنا أعتقد أن ويليان بإمكانه أن يلعب الدور الذي لعبه إيدميلسون في مونديال ألفين واثنين والذي توجت فيه البرازيل بلقبها العالمي الخامس

سكولاري كان حريصاً في المناورات الأخيرة على الجانب الدفاعي والذي يعتبر الحلقة الأضعف في منتخب السامبا.

ولا شك أن سكولاري الخبير قرأ حسابا لتطور منتخب كرواتيا وحذار من المفاجآت.. إنها تطرق بابك من دون استئذان.