مونديال الليغا

أكدت مباراة الافتتاح أن كأس العالم الحالية ستعيش على إيقاع "الليغا الإسبانية".

الحوار بين البرازيل وكرواتيا اشتممنا منه رائحة الليغا ونجومها، مارسيلو المدريدي كان صاحب أول هدف في المونديال حتى وإن كان ضد مرماه والتعادل كان من أقدام نيمار البرشلوني.. وقوائم المنتخبات المشاركة في المونديال تضم لاعبين يحترفون في الليغا

وهذا دليل آخر على أن الليغا، هي أقوى الدوريات في العالم ولا نشك في أن الدوري الإنجليزي له سفراء أيضا في هذا المونديال

البلجيكيون هم أيضا نجوم المونديال وهم منتشرون في كل مكان.

المونديال أكد مرة أخرى أن أوروبا هي القلب النابض لكرة القدم في العالم وهذا لا يحتاج إلى تفسير أو تبرير فأندية أوروبا هي التي تدفع الأجور العالية والعقود المغرية التي تسيل اللعاب في المقابل أميركا الجنوبية تصدر اللاعبين وهي مخزن القارة العجوز والأسباب معروفة الأندية هناك فقيرة وتحتاج إلى الأموال وبيع لاعب مثل نيمار تسبب في إحداث توازن في ميزانية نادي ساتوس الشهير، هذه هي المعادلة التي يجب أن نتعامل معها اليوم ..



*بقلم: ميجيل ريكو