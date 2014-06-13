ميسي الأفضل حتى لو لم تنصفه الألقاب !

قد يكون هذا المونديال هو الأخير لعدد من نجوم الكرة مثل غزافيه هيرناديز والونزو، ولكن هناك لاعبين يتطلعون لمونديال آخر ومنهم ميسي الذي سأتوقف عنده الآن.

تمعنت كثيرا في حديث أوزفالدو أرديليس النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني والمتوج معه بكأس العالم 1978، بخصوص ليونيل ميسي النجم الحالي لبلاده.

وأعتقد أنه محق فيما قاله، ميسي مر جانبا هذا الموسم مع برشلونة وقدم موسما سيئا لأسباب كثيرة وأبرزها الإصابات، هناك من لا يراهن عليه حاليا ليقود منتخب بلاده إلى تقديم مستوى جيد، لكنني أعتقد أنه سيكون النجوم الأول في هذا المونديال وهدافه لأسباب كثيرة.

سيحاول ميسي في كأس العالم أن يؤكد أنه أحسن لاعب، وما مر به مع برشلونة أمر عادي بعد سنوات كثيرة من العطاء، مسؤوليته كبيرة في المونديال الذي سيقام على بلد غريمه التقليدي البرازيل، كما أن ميسي يحمل آمال الشعب الأرجنتيني، وتاريخ كأس العالم يثبت أنه لا يمكن لأي منتخب الفوز باللقب العالمي دون أن يكون نجم خارق للعادة في صفوفه، والأرجنتين تملك هذا اللاعب القادر على تحقيق هذا الهدف.

تملك البرازيل، إسبانيا، البرتغال وحتى ألمانيا نجوما قادرين على قيادة بلدانهم للنهائي والتتويج بكأس العالم، لكن الأرجنتين تملك الأفضل، ميسي هو الأفضل حتى لو لم تنصفه الألقاب هذا الموسم، ولهذا سنرى منه الكثير في هذه الدورة.

علينا أيضا أن نبعد عن أذهاننا فكرة أن اللاعب لم يقدم شيئا لـ برشلونة في سبيل التألق مع الأرجنتين، فلحد الآن يمكن اعتبار أن مردوده بسيط في تحضيرات بلاده، لكن عند بداية المونديال سنشاهد ميسي أفضل لاعب في العالم.

* بقلم سانتياغو سيغورولا