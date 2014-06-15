مهمة ميسي..

بداية لابد من الاشارة الى ان الارجنتينيين اعلنوا عن نفسهم بشكل مبكر قبل انطلاق المونديال ، مشجع ارجنتيني اصبح اول المرحلين من الاراضي البرازيلية حسب وسائل اعلام محلية ..مشجع فريق( روزاريو سنترال) دانييل اتاردو ادرج في قائمة سوداء للمشجعين الارجنتينيين تضم الفي مشجع ..

خبر الابعاد كان بمثابة التحذير للاخرين ..واعتقد ان مشجعي الارجنتين ممن يشملهم الحظر سيجدون طرقا بديلة لدخول الاراضي البرازيلية .. طبعا ليس عبر الاجواء لكن على الارض ، فعلى الحدود البرازيلية الارجنتيينة توجد نقطة حدودية رائعه ومنها عبرت الى الارجنتين من البرازيل . هناك تدقيق الوثائق يعد روتينا بغض النظر عن ان السلطات البرازيلية رفعت يدها عن من يدخل البلاد او يغادرها ..و بالامكان عبور الحدود بشكل غير قانوني فالحافلة التي تنقل الركاب بين طرفي الحدود قد لا تتوقف و في حال تم دخول البرازيل بهذه الطريقة و بدون اجراءات رسمية فالمغادرة ايضا ستكون بنفس الطريقة .

اعداد المشجعين الارجنتينيين في البرازيل ستكون كثيرة وهذا طبيعي اذا ما اخذنا بالاعتبار قرب المسافة بين الدولتين .. التوقعات تشير الى عدد يصل لخمسين الف مشجع وهو الرقم الاعلى بين جماهير الدول المشاركة في البطولة طبعا خلف الدولة المنظمة .. لكن ماهو حجم التوقعات لدى الارجنتينيين ؟؟ طبعا كبير ، و ان كانوا يفضلون عدم الافصاح عنها و ربما السبب يعود الى" ميسي" الذي جلب حتى الان لمنتخب بلاده الكثير من خيبات الامل .. لا يعاني الارجنتينيون كثيرا بسبب غياب سوسا عن تشكيلة منتخبهم فهو لم يكن لاعبا مهما في الفترة الاخيرة بل انه اصبح منسيا مع فريقه الاوكراني .. فما يعرفه الارجنتينيون عن فريق ميتاليست هو تقريبا بحجم معلوماتنا عن الغرافه القطري .. لكن ميسي يتواجد في كل مكان في العاصمة بيونيس ايرس في الغرافيتي واللوحات الاعلانية وواجهات الصحف .. و بالاهمية والشهرة لا يتوفق عليه الا شخص واحد و ليس من الصعب معرفته .. انه الاسطورة مارادونا .. ميسي طبعا قد يتواجد بقوة في الاعلانات واللوحات الدعائية في انحاء المدينة لكن صور مارادونا في الجدران تغطي الارجاء و يقال بانها في بوكا تعد بالالاف .. فمارادونا يظل معشوق جماهير بوكا جونيور حتى بعد ان فشل في ان يصبح مدربا عظيما .

" ميسيمانيا " او ظاهرة ميسي قد تصل في المنظور القريب لهذه المرحلة لدى الشعب الارجنتيني لكن هذا فقط سيحدث في حال استطاع ليونيل و رفاقه الفوز ببطولة كأس العالم في الجارة البرازيل.

صحيفة كومسومولسكايا برافدا الاوكرانية

