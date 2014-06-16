تركة برشلونة الثقيلة

يواجه بارتوماي، رئيس برشلونة، تركة ثقيلة قد تكون عائقاً في وجهه لجعل نادي برشلونة يقف على رجليه بعد موسم كارثي توالت فيه الخيبات والانتكاسات ومنها خسارة الدوري في اللحظات الأخيرة لا يجب أن ندين من سبق بارتوماي لان جميع الرؤساء حققوا نتائج جيدة.

ولكن الواقع يقول اليوم إن برشلونة في حاجة للنهوض من كبوته، وهناك أكثر من سبب يجعلنا نتفاءل بمستقبل "البارسا" بدءاً من تعيين انريكي كمدرب للفريق خلفاً للأرجنتين مارتينو والذي أخفق اخفاقاً ذريعاً، ومروراً بتحقيق بعض الصفقات المجدية مثل الكرواتي رايتيريك والذي تنافس عليه ريال مدريد وأتلتيكو في ما يسمى "حرب الصفقات بين العمالقة الثلاثة".

برشلونة يحتاج اليوم الى تجديد فلسفة وثقافة الفوز والتي نجدها قد اضمحلت في الموسم الماضي، ما ترتب على ذلك خسارة الدوري والخروج بيد فارغة، والأهم من ذلك وجود قناعة تتمثل في إدارة الشؤون المالية للنادي الكاتالوني في كنف الشفافية.