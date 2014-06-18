"الحالة الإسبانية " تناولها بالتشخيص النجم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا ..دييغو وضع إصبعه على الداء رغم أنه بعيد عن أجواء لاروخا



مارادونا كان صريحا عندما استبعد في تصريحاته منتخب اسبانيا من المنافسة آو علي الاقل لم يصنفه بين المنتخبات الاربعة الاقوي رغم صفته حاملا للقب



نحن من جهتنا علينا الاعتراف بان مورينهو كان علي صواب عندما اسيتبعد كاسياس من التشكيلة المثالية للمنتخب لانه لم يعد صثالحا على حد قوله



ووافقه مارادونا في ذلك الوقت كاسياس ليس السبب الوحيد في الخسارة الثقيلة امام هولندا ولا يجب ان نحمله وزر الحصيلة الثيقلة

لا ننسى ان كاسياس انقذ مرمى اسبانيا في أوقات حرجة من المباراة

وتدعونا الحقيقة لنكون منصفين الفريق ككل اصبح "مشلولا " بعد ضربة الجزاء وكانها "أعمت " عيون اللاعبين

وهنا لنا أن نتساءل كيف نطلب من حارس المرمى كاسياس ان يتصدى بمفرده لحالة "الإعصار " الهولندي ؟

دل بوسكي كان يدرك جيدا أن منتخب هولندا يضم في صفوفه سلاحا فتاكا إسمه فان بيرسي اللاعب الذي وفر نفسه للمونديال ولم يرهق نفسه في الدوري الانجليى وروبن فان بيرسي اللاعب الذي يتألق من موسم الي اخر في البوندسليجا

يجب ان نرى اسبانيا اخرى في المباراة القادمة متخلصة من عقدة التكبر وواقعية في طريقة لعبها والكرة تبدو في ملعب دل بوسكي آكثر من ملعب اللاعبين ...



