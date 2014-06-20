روني وجيرارد.. لا توجد أعذار

قد يجهل الكثيرون التسهيلات والامتيازات التي يتمتع بها منتخب انجلترا خلال مشاركته المونديالية القريبون فقط من معسكر "الأسود الثلاثة "يعرفون بأن بعثة منتخب غنجلترا تضم اثنين وسبعين شخصا يقومون بمهام متعددة ومتنوعة.



ويحظى اللاعبون برعاية كبيرة بفضل هذا "الجيش " من المتخصصين بدءا بأطباء علم النفس ومرورا بالمتخصصين في التغذية ووصولا إلى خبراء في تحليل المباريات وخطة المنافسين.

من بين الآمتيازات ايضا تم تخصيص شخص مهمته تقديم المياه للاعبين وبل وجوههم للتخفيف من الحر.



وعندما وصل منتخب انجلترا الى مدينة ريو دي جانيرو لبدء مغامرته المونديالية وجد افضل التسهيلات بدءا بالفندق وانتهاء بخدمة الغرف من فئة الخمس نجوم مع حمامات سباحة وجاكوزي وصالات خاصة لكي يستقبل اللاعبون عائلاتهم مع حرية تامة في استخدام الانترنت "الممنوع " على منتخبات أخرى.



باختصار لا توجد أعذار ولا مبررات لواين روني وستيفن جيرارد وحتى المدرب هودسون ومن السخرية ان نسمع المدرب وهو يقول " لقد قدم منتخب انجلترا مباراة كبيرة.

ومن السخرية ان نسمع من كواليس اتحاد الكرة بأن تجديد الثقة في المدرب هودسون وارد وانه سيستمر المنتخب الانجليزي لم يحقق اية نقطة حتى الان لكن الشعب الانجليزي "اصيبوا " بنقطة !!