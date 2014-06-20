نجوم إسبانيا: أكملوا إجازاتكم بالبرازيل

سبعة اهداف استقبلتها شباك منتخب لاروخا في مباراتين ...انه الكرم بعينه وحتى الهدف الذي احرزته اسبانيا في مرمى هولندا كان اشبه بـ "الهدية "

ماذا يمكن ان نقول سوى ان السقوط كان مريعا ، والادهي اننا لم نشاهد منتخبا يضغط ولاعبين يجيدون التمريرات السليمة وحارس يعرف كيف يتمركز ويقرا جيدا المهاجمين.

وخلال سنوات طويلة كانت نقطة قوة اسبانيا تتمثل في الاداء الجماعي وتجانس الخطوط. ومنذ 2008 و 2010، لم يكن هناك صوت يعلو على صوت الكرة الاسبانية ونتساءل اليوم من اضاع هذه الامجاد ؟!.

وفي انتظار العودة الى اسبانيا فان كلمة السر الان هي تسريح المنتخب وتوجيه الشكر للمدرب ديل بوسكي والتفكير في الغربلة والغربلة تعني الاستغناء عن عدد من اللاعبين ممن انتهت صلاحيتهم.

واذا كان اللاعبون قد عرفوا اجمل الاوقات في حياتهم عندما استقبلتهم اسبانيا ملكا وشعبا وحكومة في عام الفين وعشرة وهم متوجين بكاس العالم فعليهم ان يتاهبوا وبروح رياضية للاسوا ومواجهة الراي العام والانتقادات ..الا اذا فضلوا عدم العودة وتكملة اجازاتهم الصيفية ..هناك.

بقلم: سانتي نولا